1609 طلاب في اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري

دمشق-سانا

تأهل 1609 طلاب من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات إلى اختبارات المرحلة الثانية من الموسم الجديد للأولمبياد العلمي السوري في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية”.

وأوضحت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن 20 طالبا وطالبة من بين المتأهلين هم من أوائل أولمبياد اليافعين الذين تمت مكافأتهم بالمشاركة في منافسات الأولمبياد مع طلبة الصف الأول الثانوي مبينة أنه يمكن الاطلاع على أسماء المتأهلين من خلال موقعها الالكتروني وصفحتها الرسمية على الفيسبوك.

ومن المقرر إجراء اختبارات المرحلة الثانية يوم السبت 20-11-2021 في مختلف المحافظات ليشارك المتأهلون منها لاحقاً في التصفيات النهائية التي ستقام مركزياً بدمشق أثناء “العطلة الانتصافية” وينال الفائزون بأفضل 15 مركزاً في كل اختصاص شرف عضوية الفريق الوطني للمادة العلمية التي تميزوا فيها.

وكان نحو 6 آلاف طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي من مختلف المحافظات شاركوا في اختبارات المرحلة الأولى من منافسات الأولمبياد العلمي السوري والتي أجريت في الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي.

هيلانه الهندي