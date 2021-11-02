وضع جدول زمني لحل المشكلات العالقة بقطاع الإسكان في حمص

حمص-سانا

ربط طريق دمشق مع طريق المدينة الجامعية عقدة دوار 8 آذار وصيانة الحدائق في ضاحية غرب طريق دمشق وإزالة الاكشاك العشوائية وتأمين الخدمات التجارية وديون المؤسسة العامة للإسكان وإفراز عقارات ضاحية غرب طريق دمشق ومشاكل الجمعيات السكنية كانت أهم المواضيع التي طرحت خلال اجتماع موسع لمعاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري التلة ومدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن اللحام مع محافظ حمص ورئيس مجلس مدينتها وعدد من المعنيين بمديرية التخطيط العمراني بوزارة الأشغال ومحافظة حمص في مقر الأمانة العامة للمحافظة.

التلة قالت في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع إنه تم طرح عدة إشكاليات بحاجة للتوضيح وفق الآلية المعتمدة في المؤسسة العامة للإسكان أو في مديريات التخطيط بوزارة الأشغال العامة والإسكان إضافة إلى وضع برنامج زمني لجميع المواضيع المطروحة ومتابعتها.

ولفتت التلة إلى أن الأولوية في المرحلة القادمة لناحية إعادة إعمار محافظة حمص سواء في قطاع الاسكان أو المخططات التنظيمية في حال كانت بحاجة لأي تعديلات مطروحة سواء حل مروري او تخديم لمنطقة معينة أو الإسراع بتسليم ضاحية المؤسسة العامة للإسكان إلى المحافظة.

محافظ حمص بسام بارسيك أشار إلى أنه تم وضع جدول زمني لحل المشكلات المطروحة من قبل المعنيين بالمحافظة وقطاع الإسكان ومجلس مدينة حمص والجمعيات السكنية مؤكدا أن الحلول ستنعكس إيجابا على مصلحة المواطن على الرغم من أنها قد تتطلب وقتا.

بدوره بين مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس مازن اللحام أنه تمت اليوم مناقشة العديد من النقاط وتأطيرها ضمن إطار زمني ستتم متابعته من قبل المؤسسة مع تذليل جميع الصعوبات التي ستنعكس إيجابا على المواطنين خلال فترة قصيرة لافتا إلى أن المؤسسة تلعب دورا رئيسا بموضوع السكن والخدمات المقدمة ضمن الضواحي السكنية.

وأشار رئيس مجلس مدينة حمص عبد الله البواب إلى وجود مشاكل مرورية مهمة في المدينة يتوجب حلها حيث تم بحث عقدة دوار 8 آذار وخلال فترة قريبة سيتم البدء بالحلول المناسبة لذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان ووزارة الإسكان.

وبين البواب أنه سيتم تشكيل لجان لاستلام ضاحية غرب طريق دمشق على جزر وتتبيع كافة الخدمات لمجلس المدينة وتخصيص المجلس بأسواق تجارية للاستفادة منها كعائدات لمجلس المدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

لارا أحمد