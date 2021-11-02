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ضبط 954 آلية مخالفة في دير الزور ومنعها من التزود بالوقود

2021-11-02

دير الزور-سانا

أصدرت محافظة دير الزور قراراً بحرمان 954 وسيلة نقل عامة “ميكروباصات وسرافيس” من التزود بالوقود لعدم التزام عدد منها بالعمل ووجود بعضها خارج الخطوط المحددة لها.

وبين عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دير الزور لقطاع النقل مضحي المحيمد في تصريح لمراسل سانا أن القرار يتضمن حرمان وسائل النقل المخالفة من التزود بالوقود بمادة المازوت لحين العودة إلى العمل والتعهد بالالتزام بالخطوط المحددة لافتا أن هذا القرار جاء بعد أن تم اجراء سبر على أرض الواقع وتحديد الآليات العاملة والملتزمة بصورة فعلية بالعمل بالتنسيق مع مديرية النقل ولجان نقل الركاب في الوحدات الإدارية وفرع شرطة المرور والمجتمع المحلي.

وأوضح المحيمد أن المحافظة قامت بوضع آلية لتعبئة الوقود لآليات النقل العام تقوم على تخصيص محطات محددة تتبدل بصورة دورية لتزويدها بالمازوت واعتماد استمارة يتم تأشيرها بصورة يومية من قبل مراقبي الخطوط ومحطة الوقود والوحدة الإدارية والناحية الشرطية بالنسبة للآليات العاملة على الخطوط بريف المحافظة.

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