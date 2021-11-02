الصراع العربي الصهيوني ضمن ندوة في جامعة البعث

حمص-سانا

أقامت مؤسسة القدس الدولية-سورية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم ندوة حوارية تحت عنوان “القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني وسبل المواجهة” وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث.

وأشار المدير العام لمؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح في كلمة له إلى أهمية تعزيز الوعي لدى جيل الشباب بأبعاد الصراع العربي الصهيوني وتمكينهم من امتلاك المعرفة والعلم لكونهما السلاح الأقوى في مواجهة هذا العدو والأساس لتحقيق الانتصار عليه.

من جانبه لفت رئيس حركة فلسطين حرة عبد القادر حيفاوي إلى أن القضية الفلسطينية هي صراع محور المقاومة الذي يمتد من دمشق ولبنان إلى طهران مشيرا إلى أن ما تعرضت له سورية خلال السنوات العشر الماضية من حرب إرهابية تكفيرية كان يهدف ثنيها عن الاستمرار في دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية وإبعادها عن محور المقاومة مؤكدا أن المقاومة هي الأساس لاسترجاع الأرض المحتلة.

بدوره أشار عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية المهندس عمر الجباعي إلى أهمية التعاون مع مؤسسة القدس الدولية في اقامة الفعاليات والندوات الحوارية التي تسهم في رفع وعي جيل الشباب موضحا أن الشباب السوري قدم خلال السنوات الماضية نموذجا يحتذى به في الدفاع عن الأرض.

حضر الندوة رئيس جامعة البعث الدكتور عبد الباسط الخطيب والدكتور فائق شدود أمين فرع حزب البعث في الجامعة وعدد من الطلاب.

هنادي ديوب