جامعة دمشق تصدر تعليمات مفاضلة التعليم المفتوح

دمشق-سانا

أصدرت جامعة دمشق إعلان مفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2021-2022 وحدد فترة التقدم بين 7 و18 تشرين الثاني 2021.

وتضمن الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم قواعد وشروط التقدم ومنها توزيع المقاعد المتاحة بين 50 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2009 وما بعد و35 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2002 إلى 2008 و15 بالمئة لحملة الشهادات ما قبل عام 2002.

وحسب الإعلان يجوز قبول الطالب الحاصل على الشهادة الثانوية لعام 2021 في مفاضلة التعليم المفتوح إذا تجاوز عمره 24 عاما او لم يسمح له معدله في الثانوية القبول في الجامعات الخاضعة لأحكام تنظيم الجامعات أو معهد تابع إلى المجلس الأعلى للتعليم لتقاني.