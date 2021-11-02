مسح لمعايرة اليود لدى الأطفال بين 6 و12 عاماً

دمشق-سانا

تستعد وزارتا التربية والصحة بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء لإطلاق مسح لمعايرة اليود لدى الأطفال في مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى من عمر 6 إلى 12 عاماً في جميع المحافظات.

مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أوضحت في تصريح لـ سانا أنه يجري حالياً تدريب فرق مشتركة من مديريتي الصحة والصحة المدرسية من كل محافظة تحضيرا للبدء بالمسح.

وأشارت الطواشي إلى أن هدف المسح كشف أي حالات عوز يود بين الطلاب وتدبيرها لتفادي التأثيرات السلبية لنقصه في مرحلتي الطفولة الباكرة وسن المدرسة والذي يؤدي لتأخر النمو وتراجع في الملكات العقلية والقدرة على التعلم.

يذكر أن سورية استطاعت قبل الحرب أن تحقق مؤشرات متقدمة على مستوى إقليم شرق المتوسط من ناحية استخدام الأسر للملح الميودن حيث كانت تصل النسبة إلى 7ر79 بالمئة مع الإشارة إلى أن المعيار العالمي 80 بالمئة لكن ونتيجة ظروف الحرب انخفضت هذه النسبة بشكل كبير حسب أرقام رسمية ما دفع وزارة الصحة لإطلاق دراسة وطنية في عام 2015 أظهرت أن 38 بالمئة من الأسر السورية فقط تستخدم الملح الميودن.

رحاب علي