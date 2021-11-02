تخصيص مقاسم حرفية جديدة في المدينة الصناعية بالسويداء

السويداء-سانا

خصصت إدارة المدينة الصناعية في أم الزيتون بمحافظة السويداء 250 مقسما حرفيا جديدا ضمن المقاسم المعدة للاستخدامات الحرفية في قطاع الحرف الصغيرة والمتوسطة.

وبين مدير المناطق الصناعية والحرفية في السويداء المهندس علاء أبو عمار في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المقاسم المخصصة هي للحرف الصناعية المتعددة كصيانة واصلاح السيارات والنجارة والحدادة والمهن الغذائية والمهن المختلفة مشيرا الى ان المساحة الدنيا لكل مقسم منها تبلغ 102 متر.

وأوضح أبو عمار أن تخصيص المقاسم تم بناء على الروائز والمعايير الموضوعة ضمن التشريع الناظم للمناطق الصناعية وذلك من إجمالي عدد الذين تقدموا بطلبات اكتتاب على المقاسم والبالغ عددهم 325 مكتتبا لافتا إلى أن المقاسم تضاف إلى 1496 مقسما سبق تخصيصها خلال السنوات الماضية من إجمالي عدد المقاسم البالغ 3905 مقاسم.

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية في أم الزيتون الحالية بعد التوسع 756 هكتاراً وفق مخطط تنظيمي شامل يضم 10 قطاعات علما أنه تمت المباشرة بالعمل في البنية التحتية فيها عام 2015.