حملة نظافة في أسواق وشوارع مدينة درعا

درعا-سانا

نفذ مجلس مدينة درعا اليوم حملة نظافة شملت أسواق المدينة وشوارعها الرئيسية وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني للبيئة.

وذكر رئيس مجلس المدينة المهندس أمين العمري في تصريح لمراسل سانا أن الحملة تندرج ضمن سلسلة الأعمال المدرجة في جدول أعمال الاحتفالية باليوم الوطني للبيئة مبينا أن الحملة بدأت أعمالها في منطقة السوق التجاري وشملت أعمال تعزيل وإزالة بقايا اتربة وأوساخ في المحاور الرئيسية ومداخل الأبنية والساحات العامة مع ترحيل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها.

ودعا عدد من العمال إلى مشاركة واسعة في حملة النظافة ولا سيما من المجتمع المحلي مشيرين إلى ضرورة رمي القمامة في الأماكن المحددة وضمن الساعات التي حددها مجلس المدينة للوصول إلى بيئة نظيفة.