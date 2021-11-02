بتكلفة 94 مليون ليرة.. تنفيذ مشاريع خدمية في بلدة قنوات بالسويداء

السويداء-سانا

نفذت مديرية الخدمات الفنية في محافظة السويداء اليوم أعمال تعبيد طريق قنوات الرئيسي الواصل إلى بلدة مفعلة بريف المحافظة بطول 1600 متر وبتكلفة 48 مليون ليرة.

وأوضح رئيس مجلس بلدة قنوات كفاح المهتار في تصريح لمراسل سانا اليوم أن تعبيد الطريق جاء بناء على مقترح مجلس البلدة مشيرا إلى أن الطريق يكتسب أهمية نظرا لكونه طريقا حيويا ورئيسيا يخدم أهالي المنطقة ويشهد حركة مرور دائمة.

ولفت المهتار إلى أن مجلس البلدة بدأ اليوم بتعبيد طريقين بتكلفة إجمالية قدرها 46 مليون ليرة سورية الأول بطول 1250 مترا من منشأة الشبيبة والمدارس وصولا إلى الطريق الرئيسي قنوات- السويداء فيما يشمل الطريق الثاني البالغ طوله 450 مترا المنطقة الواقعة شرقي الموقع الأثري في البلدة إضافة إلى البدء بصيانة وتعبيد الطريق المنفذ ضمنه مشروع للصرف الصحي خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل بين المهتار أن مجلس بلدة قنوات نفذ اليوم أعمال مصفاة مطرية أمام مدرسة الشهيد منير قصوعة لمنع التجمعات المائية أمام المدرسة إضافة الى إجراء صيانة للمصافي المطرية في البلدة.

وتبعد بلدة قنوات عن مركز محافظة السويداء 7 كيلومترات ويتجاوز عدد سكانها 18 ألف نسمة.