هل انتهت الموجة الرابعة لكورونا ؟

دمشق-سانا

بعد تسجيل الشهر الماضي أكبر حصيلة لإصابات كورونا منذ بداية انتشار الفيروس في سورية يشهد المنحنى الوبائي تسطحاً حسب مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور زهير السهوي الذي أكد أن نسبة إشغال أسرة العناية المشددة في مشافي معظم المحافظات لا تزال مئة بالمئة.

وقال السهوي لـ سانا إن انخفاض عدد إصابات كورونا المسجلة رسمياً لا يعني انتهاء الموجة الرابعة مشيراً إلى وجود نحو 2800 مريض كورونا في أقسام العزل والعناية المشددة بمختلف المحافظات حالياً ولم تحول أي حالة إلى خارج المحافظة منذ 10 أيام.

وأوضح الدكتور السهوي أن نسبة الإشغال في مركز الكورنيش الجنوبي باللاذقية المخصص لاستقبال مرضى كورونا الذين يحتاجون لدعم أكسجة فقط 17 سريراً من مجمل طاقته الاستيعابية البالغة 100 سرير.

وشدد مدير الأمراض المزمنة على ضرورة تلقي لقاح كورونا كونه يحمي من الإصابة بنسب كبيرة ومن دخول المشفى والعناية المشددة في حال الإصابة إضافة إلى الالتزام بتطبيق القواعد الصحية كارتداء الكمامة وتحقيق التباعد المكاني للسيطرة على الجائحة وإنهاء الموجة الرابعة.

وحسب السهوي يتجاوز عدد أسرة العزل في الخطة بي 3100 سرير أما عدد الأسرة الإجمالي في العناية الإسعافية يصل إلى 779 سريراً في جميع المحافظات.

وسجل شهر تشرين الأول نحو 9200 إصابة لتكون أكبر حصيلة رسمية منذ بداية انتشار فيروس كورونا في سورية في الـ 22 من آذار العام الماضي جاءت أعلاها في اللاذقية 2011 إصابة تليها حلب 1576 إصابة ثم دمشق 1281 إصابة وحمص 957 إصابة وفي ريف دمشق 789 إصابة وفي درعا 613 إصابة وفي السويداء 583 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات خلال الفترة نفسها 319 وفاة وفق بيانات وزارة الصحة.

راما رشيدي