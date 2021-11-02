وزير الدفاع الإيراني: الاعتماد على الذات أفشل العقوبات المفروضة علينا

طهران-سانا

أكد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا قرائي آشتياني اليوم أن بلاده أفشلت العديد من العقوبات المفروضة عليها في المجالات الدفاعية من خلال سياسة الاعتماد على الذات التي تتبعها وجهود خبراء الصناعة الدفاعية الإيرانيين.

وقال آشتياني خلال لقاء مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: “نجحنا في إنتاج الصناعات الدفاعية وتعزيزها بالاعتماد على الذات والقدرات المحلية” مشدداً على دور وزارة الدفاع في تعزيز القوة الدفاعية للقوات المسلحة ورفع مستوى القوة الردعية في إيران.

واعتبر آشتياني أن تعزيز قوة إيران في جميع القطاعات يتطلب نمواً متناسباً وإيلاء الاهتمام بكل مكونات القفزة الاقتصادية التي تطمح البلاد لتحقيقها.