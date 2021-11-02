إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 247 مليوناً و772 ألفاً

عواصم-سانا

تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم الـ 247 مليوناً و772 ألفاً منذ ظهوره أول مرة في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصلت لغاية الآن إلى 247772221 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 5019148 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 766811 حالة وفاة من أصل 46874330 إصابة تليها الهند مع تسجيل 458470 حالة وفاة من أصل 34285814 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 607922 حالة وفاة من 21814693 إصابة.