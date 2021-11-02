2 تشرين الثاني 1917- الإعلان عن وعد بلفور

دمشق-سانا

1917 – وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور يرسل رسالة إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي الرسالة التي عرفت باسم وعد بلفور.

1930 – تتويج هيلا سيلاسي إمبراطوراً على إثيوبيا.

1937 – الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني يعلن إنشاء محور برلين – روما والذي يعرف باسم دول المحور، وهو يضم الدول التي واجهت الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية.

1947 – نشوب الحرب بين الهند وباكستان بسبب النزاع على إقليم كشمير.

1976 – جيمي كارتر يفوز على جيرالد فورد في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

1983 – الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوقع قرارا يعتبر فيه يوم عيد ميلاد مارتن لوثر كنغ عيداً وطنياً سنوياً في الولايات المتحدة تحت اسم يوم مارتن لوثر كنغ.

2008 – الرئيسان الأرمني سيرج سركيسيان والأذري إلهام علييف يوقعان في موسكو اتفاقاً للتوصل إلى حل سلمي لأزمة إقليم ناجورنو كاراباخ.

من مواليد هذا اليوم

1795 – جيمس بولك، رئيس الولايات المتحدة.

1911 – أوديسو إليتيس، شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1979.

من وفيات هذا اليوم

1950 – جورج برنارد شو، أديب وروائي أيرلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1925.

1966 – بيتر ديباي، عالم فيزياء وكيمياء فيزيائية هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1936.