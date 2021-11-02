غريب آبادي: صمت أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان أدى إلى وقاحة الكيان الإسرائيلي

طهران-سانا

أكد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أمين لجنة حقوق الإنسان في إيران كاظم غريب آبادي أن صمت أدعياء الدفاع عن حقوق الإنسان تجاه انتهاكات الكيان الصهيوني الجسيمة أدى إلى وقاحة هذا الكيان حتى داخل أروقة الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن غريب آبادي قوله في تغريدة على تويتر إن صمت من يسمون المدافعين عن حقوق الإنسان إزاء الانتهاكات الجسيمة للكيان الإسرائيلي منح الكيان الجرأة للسخرية من مجلس حقوق الإنسان عبر تمزيقه تقرير رئيس هذا المجلس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف غريب أبادي.. هذا التقرير يحتوي أيضا على نتائج لجنة التحقيق ومعظمها يدين وينتقد الكيان الإسرائيلي مشيراً إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يقوم فيها الكيان بمثل هذه الخطوة منذ تمزيق ممثل الكيان عام 1975 قرار الجمعية العامة الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية وهذا السلوك يثبت أن عمل لجنة التحقيق يجب أن يستمر.