السوري القومي الاجتماعي: وعد بلفور عدوان إرهابي موصوف

بيروت-سانا

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان أن وعد بلفور المشؤوم وما سبقه وتبعه من اتفاقات وسياسات التجزئة الاستعمارية أدى إلى نشوء أخطر كيان إرهابي عنصري استيطاني احتلالي عرفه التاريخ.

وقال الحزب في بيان بذكرى وعد بلفور المشؤوم إن “ذلك الوعد ليس وعداً فاقداً للشرعية وحسب بل هو عدوان إرهابي موصوف أدى إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإحلال المستوطنين الذين جيء بهم من كل أصقاع العالم ليشكلوا كياناً عنصرياً إرهابياً يقوم على القتل والمجازر والإرهاب” مشيراً إلى أن وعد بلفور كشف أيضاً عن الوجه البشع للقوى الاستعمارية الكبرى ودعمها شريعة الغاب.

كما أكد الحزب التمسك بالحق القومي التاريخي الذي يكفل لأمتنا حقها في متابعة حركة الصراع وفعل المقاومة وصولاً إلى تحرير كل فلسطين وكل شبر من أرضنا المحتلة مشدداً على أن المقاومة هي الخيار والنهج والسبيل الوحيد لدحر الغزاة والمغتصبين.