أمسية موسيقية للسيمفوني السوري بمشاركة العازف الإيطالي يوجينيو ماريا فاجاني

دمشق-سانا

تحرص الفرقة السيمفونية الوطنية بقيادة المايسترو ميساك باغبودريان على تقديم أمسيات موسيقية دورية نجمتها أحد كنوز دار الأسد للثقافة والفنون المتمثلة بآلة البايب أورغن والتي تعد من الآلات الموسيقية الأساسية في الأوبرات العالمية.

أمسية اليوم التي احتضنها مسرح الأوبرا شارك فيها صديق السيمفوني وعاشق دمشق عازف الأورغن الإيطالي يوجينيو ماريا فاجاني حيث جاءت مشاركته بعد سلسلة من الأمسيات الموسيقية خلال السنوات الماضية سواء مع السيمفوني السوري أو عبر الإشراف على مهرجان الأرض المقدسة للأورغن والذي يقام في سبع دول بالمنطقة ومنها سورية.

بداية الأمسية كانت من خلال مقطوعة أشهر مقطوعة عزف منفرد الفها عملاق موسيقا الباروك يوهان باخ لآلة الأورغن وهي بريلود وفوغ ري ماجور مصنف رقم 532 والتي تتطلب عازفا استثنائياً لما فيها من تنويعات ورتم متسارع وإيقاعات متكررة أداها فاجاني بكل اتقان.

ثم اشترك العازف الإيطالي مع السيمفوني السوري في تقديم رائعة المؤلف النمساوي جوزيف هايدين “كونشيرتو لآلة الأورغن والأوركسترا سلم دي ماجور مصنف رقم 18” واللذين استحضرا أنغام هذه المقطوعة الرقيقة والدافئة مع هارموني عالي بين آلة الأورغن والفرقة السيمفونية ولا سيما مع الوتريات.

في الجزء الثاني من الأمسية انتقل فيه السيمفوني السوري للغة موسيقية معاصرة تعود لعام 1936 مع مقطوعة للمؤلف الموسيقي فرانسيس بولانك “كونشيرتو لآلة الأورغن والوتريات والتيمباني سلم صول مينور” وهي تشكيلة جميلة مؤلفة من عدة حركات متصلة مع بعضها لتعطي للمتلقي إيحاء بأنها عمل واحد.

وتميزت المقطوعة بقوتها وصعوبتها وانتقالها الرشيق بين الحركات من البطيئة إلى الحيوية المرحة ومن معتدلة السرعة إلى الحركة الثائرة المليئة بالحماس لتعاود الأنغام الموسيقية في نهايتها إلى الهدوء والحيوية.

واختتمت الأوركسترا مع آلة الأورغن الأمسية بعزف مقطوعة من تأليف الإيطالي أوتورينو ريسبيغي بعنوان “الساحرة” من أعياد ومهرجانات روما والتي تتألف من عدة لوحات حاول المؤلف الإيطالي من خلالها نقل أجواء الاحتفالات في عاصمة بلاده.

يشار إلى أن المؤلف الموسيقي يوجينيو ماريا فاجاني يشتهر عالمياً بأسلوبه الموسيقي المثير والجذاب والحيوي ويقيم أمسياته بشكل دوري بالعزف على أهم آلات الأورغن الموجودة في أوروبا وروسيا وآسيا وأميركا إلى جانب نشاطه كعازف منفرد كما يشغل منذ عام 2008 منصب عازف الأورغن في دير لافيرنا بمدينة أريتزو الإيطالية وهو عضو لجنة تحكيم للعديد من مسابقات الأورغن الدولية.

رشا محفوض