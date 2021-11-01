الموسوي: المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة مصيره الفشل

بيروت-سانا

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني ابراهيم الموسوي أن المخطط الصهيوأمريكي الرامي إلى ضرب المقاومة الوطنية وإضعافها مصيره الفشل.

وقال الموسوي “إن المشروع الغربي الأميركي الإسرائيلي في لبنان والمنطقة هدفه لي ذراع المقاومة وهو لن يتحقق والوقائع أكبر بكثير من خلال تجذر المقاومة بصنع الانتصارات الكبرى” لافتاً إلى أن التضليل الذي تمارسه الإدارة الأمريكية مع حلفائها هدفه تهيئة الساحة اللبنانية لما هو أكبر.

من جهة أخرى شدد الموسوي على أن لبنان في موقع قوة وأن ردة فعل النظام السعودي حول الأزمة الراهنة بين الرياض وبيروت تصب في خانة التدخل السافر بشؤون لبنان الداخلية.