الخارجية الفلسطينية تطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور المشؤوم الذي زرعت بموجبه الكيان الصهيوني على أرض فلسطين مشددة على ضرورة إقرارها بتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة التي لا تزال آثارها الكارثية تلاحق الشعب الفلسطيني في كل شبر من أرضه.

ونقلت وكالة وفا عن أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطيني قوله في بيان بالذكرى الـ 104 لوعد بلفور المشؤوم: إن بريطانيا ارتكبت خطأ تاريخيا وحان الوقت أن تعتذر للشعب الفلسطيني عن الوعد المشؤوم الذي مازال الشعب الفلسطيني يعاني من تبعاته وما نتج عنه من تشريد وويلات مؤكداً أن ذكرى الوعد لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا تشبثا بأرضه وتمسكا بحقوقه.

وشدد الديك على وجوب اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين ودعم شعبها لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها.