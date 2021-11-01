إيران: لدينا والصين موقف مشترك بعدم شرعية الحظر الأمريكي

طهران-سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني أن إيران والصين لديهما موقف مشترك حول عدم شرعية الحظر الأمريكي أحادي الجانب مشدداً على ضرورة تغليب لغة القانون في العلاقات الدولية.

وأوضح باقري كني في تغريدة على “تويتر” نقلتها وكالة ارنا اليوم أنه أجرى محادثات هاتفية مع نائب وزير الخارجية الصيني تضمنت المطالبة برفع الحظر عن الأشخاص والمؤسسات الإيرانية والأطراف الثالثة مع تقديم ضمانات بشأن عدم تكرار مثل هذا السلوك منوهاً بمواقف بكين الايجابية وتعاملها البناء حيال هذا الموضوع.

كما أكد كني استمرار المشاورات بين الجانبين حول مجموعة من القضايا في المستقبل ولا سيما الدولية منها.