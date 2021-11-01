إنتاج الصناعات الهندسية يتجاوز 133 مليار ليرة

دمشق-سانا

أنتجت الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية بقيمة 465ر133 مليار ليرة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي نسبة 148 بالمئة من الخطة الانتاجية للشركات محققة معدل تطور بلغ 218 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 61 مليار ليرة.

وحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة الذي حصلت سانا على نسخة منه جاءت شركة حديد حماة أولا بقيمة إنتاج تبلغ 414ر58 مليار ليرة وكابلات دمشق ثانيا بنحو 770ر57 مليار ليرة وكابلات حلب 587ر9 مليارات ليرة والإنشاءات المعدنية 712ر5 مليارات وبطاريات حلب 930 مليون ليرة والصناعات التحويلية كنار 561 مليون ليرة.

وبين التقرير أن شركات المؤسسة باعت منذ بداية العام ولغاية شهر ايلول الماضي بقيمة 927ر132 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 118 بالمئة من خطة المبيعات بزيادة 224 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت شركة كابلات دمشق اولا بقيمة مبيعات 3ر60 مليار ليرة وحديد حماة 391ر55 مليارا وكابلات حلب 888ر9 مليارات ليرة والإنشاءات المعدنية 790ر5 مليارات وبطاريات حلب 579 مليون ليرة وكنار للصناعات التحويلية 513 مليونا.

وحسب التقرير ارتفعت مخازين الشركات عن بداية العام الحالي بنحو 475ر1 مليار ليرة لتصل قيمتها بنهاية أيلول الماضي إلى 8ر11 مليار ليرة ومعظمها مسوق بالكامل حسب مدير عام المؤسسة المهندس أسعد وردة الذي أوضح أن المؤسسة مع شركاتها المعنية قامت بمعالجة موضوع القروض المترتبة على شركات بردى والكبريت والانشاءات المعدنية والجرارات.

ولفت وردة في تصريح لمندوب سانا إلى الأرباح والأعمال التي حققتها الشركات ومنها شركة حديد حماة التي ربحت لغاية الربع الثالث من العام الحالي 283ر28 مليار ليرة كما وقعت مع عدة شركات ومؤسسات من القطاع العام لتوريد الخردة المتوافرة لديها فيما ربحت شركة كابلات دمشق 100ر16 مليار ليرة وتعاقدت على شراء آلة عزل 60 ومع مؤسسة الإسكان لتوسيع صالة الإنتاج والصيانة الدورية إلى جانب شراء جهاز فحص أعطال الكابلات الهاتفية.

أما شركة كابلات حلب فقد حققت حسب وردة أرباحا قدرت بـ 183ر5 مليارات ليرة وقامت كوادرها بإصلاح ثلاث آلات في الشركة مشيرا إلى أن ارباح بطاريات حلب بلغت 413 مليون ليرة حيث قامت بانتاج أوكسيد الرصاص والبلاكات وهي احد مكونات البطارية الداخلية وطرحت الفائض للبيع في السوق المحلية ما حقق قيمة مضافة وهي تنتج حاليا بطاريات سائلة من قياس 55 أمبيرا إلى 245 أمبيرا بمواصفات وجودة عالية في حين بلغت أرباح شركة الإنشاءات المعدنية 100ر1 مليار ليرة.

أحمد سليمان وطارق السيد