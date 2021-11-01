احتجاجات ترافق قمة المناخ في غلاسكو

أدنبره-سانا

انطلقت في مدينة غلاسكو الاسكتلندية اليوم احتجاجات نظمها ناشطو المناخ للمطالبة بالمزيد من الإجراءات في ظل الاضطرابات المناخية الخطيرة وذلك في الوقت الذي تعقد فيه القمة العالمية للمناخ.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الاخبارية عن ديرك فان اسبروك الذي حضر برفقة 20 عضوا من مجموعة تدعى “الأجداد للمناخ” إلى غلاسكو قوله “نحن ننتظر المزيد من الاجراءات الطموحة حتى يدرك قادتنا السياسيون خطورة الوضع لأن أطفالنا وأحفادنا يخاطرون بالعيش في عالم أكثر تعقيدا بكثير والذي سيعاني من اضطرابات مناخية خطيرة”.

وأضاف “لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه بين التصريحات والعمل”.

بدورهم طالب المحتجون باجراءات ملموسة لمساعدة دول العالم وأعربوا عن أملهم بأن يكون هذا المؤءتمر مختلفا وأن يلتزم بالعمل لانقاذ الأرواح.

وتتعالى أصوات ناشطي المناخ إذ سار الكثير منهم سيرا على الأقدام لمسافات طويلة للوصول إلى مدينة غلاسكو التي تحتضن القمة العالمية للمناخ وكان في مقدمة المحتجين الناشطة السويدية البارزة في مجال المناخ غريتا تونبرغ.

وأغلقت الشرطة الاسكتلندية الطرق الرئيسية بالقرب من موقع استضافة قمة المناخ بينما نشرت نحو 10 آلاف رجل شرطة من جميع أنحاء المملكة المتحدة يوميا خلال القمة وهي العملية التي توصف بأكبر عملية لانفاذ القانون شهدتها اسكتلندا على الإطلاق.