بوتين: الصواريخ الأمريكية في أوروبا تشكل تهديداً لروسيا

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن الصواريخ الأمريكية في أوروبا تشكل تهديداً لروسيا.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي الصناعة الدفاعية الروسية أن “هناك خططا أمريكية معروفة لدى الجميع بشأن نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا ما يشكل أيضاً خطراً كبيراً وتهديداً لنا” مشيراً إلى دخول السفن الأمريكية إلى البحر الأسود.

ولفت الرئيس الروسي إلى الحاجة لزيادة تحسين أنظمة الدفاع الجوي معلنا أن الجيش الروسي سيحصل قريباً على أول نماذج منظومة الصواريخ (إس 500) حيث يكشف نظام الدفاع الجوي المحدث الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بكل أنواعها وهو قادر على تدميرها على طول مسار تحليقها موضحاً أن هذا الأمر يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتطوير في الدول الرائدة لوسائل هجوم واعدة وذات خصائص عالية السرعة.

وأكد بوتين أن هذا التحديث مطلوب من خلال الوضع العسكري السياسي العام بما في ذلك الكثافة المتزايدة لرحلات طيران حلف شمال الاطلسي بالقرب من روسيا وظهور سفن الحلف بأسلحة صاروخية موجهة في بحر البلطيق والبحر الأسود.

ويؤكد الرئيس الروسي حرص بلاده على تعزيز قدراتها الدفاعية من أجل حماية أمنها في وجه تحديات وتهديدات العالم المعاصر.