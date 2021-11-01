الملتقى الاقتصادي الأول في جامعة حلب

حلب-سانا

ناقش المشاركون في الملتقى الاقتصادي الأول الذي أقامته كلية الاقتصاد في جامعة حلب على مدى يومين تطور نظم الأعمال الإدارية ودورها في مساعدة المديرين في اتخاذ القرار.

وبين الدكتور غسان ساكت عميد كلية الاقتصاد أن الملتقى الذي جاء تحت عنوان ذكاء الأعمال وتطبيقاته سيقام بشكل دوري كل أسبوعين للبحث والمناقشة في علم الاقتصاد والأعمال مشيراً إلى أهمية الذكاء الصنعي الذي يقوم على المعرفة وتنقسم مصادره إلى شخصية تعتمد على أشخاص خبراء ونصف آلية تعتمد على الشراكة بين الشخص والآلة إضافة إلى مصادر معرفية يتم الحصول عليها آلياً بشكل كامل.

وأضاف الدكتور ساكت أن الحاجة لذكاء الأعمال هي من أجل السرعة والثقة للوصول إلى القرار الصحيح موضحاً مستويات ذكاء الأعمال وتطورها وأهميتها في فهم الماضي والاستفادة منه للتنبؤ بالمستقبل واستثمار المعلومة الصحيحة بالوقت والشكل الصحيح.

كما استعرض الدكتور ساكت خلال الملتقى حالات تطبيقية تم إنجازها في كلية الاقتصاد منها أبحاث خاصة ورسائل ماجستير ودكتوراه ومواضيع تمت مناقشتها في قسم نظم المعلومات.

وبين عدد من المشاركين أهمية هذه النشاطات التي توضح الأفكار حول أخر ماتوصلت إليه الأبحاث فيما يخص علوم الإدارة والأعمال وأهمية تسليط الضوء على نقاط القوة في المؤسسات ومعالجة نقاط الضعف للوصول إلى أفضل النتائج.

زينب شحود