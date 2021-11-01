(حتى إشعار آخر).. نصوص نثرية حملت شاعرية عالية لرائد خليل

دمشق-سانا

مجموعة “حتى إشعار آخر” جديد الفنان والشاعر رائد خليل ليضيف إلى حصيلته الفكرية عملاً جديداً رسمه بالكلمات من خلال نصوص نثرية تميزت بشاعريتها العالية اقترب في بعض نصوصها من قصيدة التفعيلة.

وفي القصيدة الأولى من المجموعة أو “المحطة1” نرى الشاعر قريباً من الوزن الخليلي حيث اختار لها تفعيلة البحر المتقارب “فعولن” ونجد الموسيقا الداخلية في معظم نصوص المجموعة حيث جاءت من خلال توازن العبارات والهمس الداخلي والبوح الذاتي وأحرف الجهر والهمس وتكرار الحروف والكلمات.

ورغم جنوح المجموعة إلى الحداثة من خلال الانزياحات اللغوية والصور العميقة والرمزية الشفافة نجد الشاعر خليل في بعض نصوصه يتكئ على الموروث الشعري القديم ليظهر ضرورة عدم الاستغناء عن ثقافتنا الغنية رغم ميلنا الى الحداثة.

خمسون محطة أو نصاً ضمتها المجموعة تتراوح في طولها بين المتوسط والقصير الذي يقترب إلى الومضة الشعرية كالمحطة 50 التي لم تتجاوز السبع كلمات.

تقع المجموعة الصادرة عن دار العراب في 101 صفحة من القطع المتوسط وهي الكتاب الثامن لخليل منها في الشعر “تأملات” و”أنا مع حفظ الألقاب” وفي الكاريكاتور “الكلام عليكم” وفي النقد “الفن والبقعة الصفراء”.

بلال أحمد