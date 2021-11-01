ضبط منشأة في اللاذقية تحوي مواد غذائية منتهية الصلاحية

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية منشأة في حي الغراف بالرمل الجنوبي تحوي كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي بين لمراسل سانا أنه من خلال تكثيف الدوريات لمتابعة ملف الأمن الغذائي والأسواق تم ضبط هذه المنشأة التي تحوي برادين يضم الأول حوالي 3 آلاف كرتونة لمواد غذائية منتهية الصلاحية منها كميات من اللحوم والأجبان والبوظة ومنتجات غذائية أخرى كالبوظة والشيشبرك والفانيليا وبعضها مجهولة المصدر.. والآخر يحوي كميات كبيرة من السمك تمت معاينته من قبل الاختصاصيين وسحب عينات للتأكد من سلامة السمك وصلاحيته للاستهلاك.

وأشار سوسي إلى أنه تم تنظيم الضبوط اللازمة وإحالة المخالف موجوداً إلى الجهات المختصة للتوسع بالتحقيق والوقوف على خلفية وجود هذه الكميات في المنشأة وبعد استكمال التحقيقات تتابع المديرية تنظيم الضبط اللازم بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك.