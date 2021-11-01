استعداداً لبطولة آسيا… تدريبات مكثفة في القوس والسهم

اللاذقية-سانا

استعداداً لبطولة آسيا التي تستضيفها بنغلادش في منتصف الشهر الحالي بدأت لاعبة منتخب سورية برياضة القوس والسهم خلود فاروسي مرحلة التدريبات المكثفة في مضمار ملعب الباسل في اللاذقية.

وفي تصريح لـ سانا أوضح المدرب فادي اخرس ان التحضيرات والاستعدادات لبطولة آسيا تجري وفق برنامج علمي مدروس وتم تكثيفه ليصبح على فترتين صباحية ومسائية لرفع الجهد وزيادة القوة البدنية واللياقة والتكتيك والتكنيك للوصول إلى الجهوزية المطلوبة.

بدورها فاروسي قالت “إن الميداليات البرونزية التي أحرزتها في نهائي كأس العرب في شهر أيار في العراق زادتها إصراراً وعزيمة وشكلت لها حافزاً قوياً لتحسين مستواها وتطويره كي تحصد إحدى الميداليات البراقة في بطولة آسيا القادمة في بنغلادش.

يشار إلى أن فاروسي حصدت العديد من الميداليات في بطولات العرب السابقة.