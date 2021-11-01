إيران: رصدنا تحليق طائرات بعض الدول في المنطقة

طهران-سانا

أكدت إيران أنها رصدت تحليق الطائرات العسكرية لبعض الدول في المنطقة بدقة وأن من يقوم بهذه الأعمال الاستفزازية هدفه الاستعراض لا غير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن إيران لا تمزح مع أي طرف بشأن أمنها القومي وسترد على أي حماقات من أي جهة كانت.

وأضاف إن الكيان الصهيوني يعرف مدى القدرات الإيرانية وإيران لا تساوم بشأن أمنها داعياً واشنطن للابتعاد عن التهديدات المكررة وانتهاج نهج إيجابي.

وأشار خطيب زادة إلى أن أميركا فرضت حظراً جائراً على الشعب الإيراني وحاولت أن تسد الطريق أمام العلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى.

وفيما يتعلق بالملف النووي قال زادة “سمعنا الكثير من الأقوال بشأن المفاوضات النووية ولكن لم نشاهد أي أفعال كما أن أوروبا قدمت 11 التزاماً بشكل مكتوب دون أن تنفذها” لافتاً إلى أن أفعال الرئيس الأميركي جو بايدن تناقض ما يعلنه الأميركيون عن نيتهم في العودة إلى الاتفاق مؤكداً أن بلاده ستعود للمفاوضات بخصوص الاتفاق إذا عادت أميركا التي تعتبر نفسها خارجة عن أي دائرة ضمانات وشرطية العالم وتستغل دوله.

وأضاف: أميركا فرضت العقوبات ضدنا وتمنع التعاملات التجارية بين إيران مع باقي الدول وطالما استمرت هذه الممارسات لا نتصور أي اتصال أو حوار مباشر أو غير مباشر مع واشنطن.

وبشأن بيان الترويكا الأوروبية وواشنطن حول الملف النووي لإيران أكد خطيب زادة أن بلاده لم تكن أبداً بصدد امتلاك الأسلحة الذرية وتواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق اتفاق الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي.