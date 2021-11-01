مدرب تشرين: هدفنا البقاء بين الأربعة الكبار في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة للسيدات

اللاذقية-سانا

يسعى فريق تشرين بكرة السلة بفئة السيدات للمنافسة على لقب بطولة الدوري والحفاظ على موقعه ضمن الأربعة الكبار في دوري الدرجة الأولى.

ورأى مدرب الفريق إبراهيم حلبي في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن النتائج الجيدة التي حققها الفريق خلال الموسم الماضي ببطولتي كأس الاتحاد والدوري تحمل الكادر الفني والإداري مسؤولية مضاعفة هذا الموسم للحفاظ على ترتيبنا بين الأربعة الكبار وهذا الهدف يتطلب منا جميعاً العمل كفريق عمل واحد وبمعنويات عالية.

وقال حلبي “إن وضع الفريق هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى ليس على مستوى الطموح وهناك نقص في بعض المراكز وسنسعى لسد الثغرات من خلال التعاقد مع لاعبات مميزات في القريب العاجل” مضيفاً إن بعض لاعباتنا يتمرن مع المنتخب الوطني الذي ينتظره استحقاق مهم يتمثل ببطولة آسيا متوقعاً في الوقت نفسه المحافظة على موقع الفريق بين الأربعة الكبار.