الحرارة حول معدلاتها وأمطار متوقعة فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً والفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على المناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المناطق الساحلية وتستمر حول معدلاتها في أغلب المناطق ويكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً وبارداً نسبياً ليلاً ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الجبلية والداخلية ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر مع توقعات هطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجزيرة وتكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً.

وحسب نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم بلغت في كل من مدينة دمشق ومدينة درعا 5 مم وفي مدينة السويداء 1 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…