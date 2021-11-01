وزير خارجية لبنان: هناك قساوة سعودية لا نتفهمها مع لبنان

بيروت-سانا

انتقد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بو حبيب تعاطي النظام السعودي مع لبنان على خلفية تصلب موقفه حيال الأزمة الأخيرة مؤكداً أن المشكلات بين الدول تحل عبر الحوار.

وقال بو حبيب في حديث تلفزيوني الليلة: “هناك قساوة سعودية لا نتفهمها في التعاطي مع لبنان فالمشكلات بين أي دولتين يتم حلها عبر الحوار قبل قطع العلاقات وهذا ما لم يحصل” مشيراً إلى أن خلية الأزمة المشكلة إثر الأزمة التي اندلعت مع السعودية انتهى أمرها وفشلت بسبب عوامل خارجية وداخلية” مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة “باقية وهناك وعود محلية ودولية لمساندتها”.

وتابع بو حبيب: “نحن لا نقبل بحل أي أزمة على حساب السعودية أو حساب لبنان ونحن مع أي حوار إن كان ثنائياً أو عبر الجامعة العربية” مشيراً إلى أنه لا يوجد خلاف مع كل دول الخليج.

وكان النظام السعودي قرر يوم الجمعة الماضي استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلب من السفير اللبناني في الرياض مغادرتها خلال 48 ساعة.

واحتج النظام السعودي على تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أطلقها قبل تكليفه بمنصبه طالب فيها بوقف الحرب التي يشنها النظام السعودي على اليمن ووصفها بالعدوان.