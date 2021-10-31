وست هام يونايتد يتغلب على أستون فيلا في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

تغلب فريق وست هام يونايتد على مضيفه أستون فيلا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل رباعية وست هام يونايتد بين جونسون وديكلان رايس وبابلو فورنالس وغارود بوين في الدقائق 7 و38 و80 و84 على التوالي بينما سجل الهدف الوحيد لأستون فيلا اللاعب اولي واتكينز في الدقيقة 34 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة ارتقى وست هام يونايتد للمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي برصيد 20 نقطة بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 10 نقاط في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب فرق الدوري.