أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال بيتيس بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

سجل أهداف أتلتيكو مدريد يانيك كاراسكو وخيرمان بيزيلا بالخطأ في مرماه وغواو فيليكس في الدقائق “26 و63 و81” على التوالي من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 22 نقطة يتقدم بها للمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 21 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب “الليغا”.