واقع الألعاب الرياضية والنهوض بها أبرز محاور مؤتمر نادي قاسيون السنوي

دمشق-سانا

تركزت مداخلات أعضاء نادي قاسيون الرياضي خلال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم على ما تحقق خلال العام 2021 والخطط الموضوعة للعام المقبل والصعوبات التي تعترض مسيرة التطور والارتقاء بألعاب النادي.

وتمحورت المداخلات في المؤتمر الذي عقد في مقر النادي بمساكن برزة حول واقع الألعاب الرياضية وضرورة تأمين صالة مغلقة في النادي للعبتي كرتي السلة واليد وتأمين تجهيزات لألعاب القوة إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الاستثمارات بالشكل الأمثل وإدخال ريوع إضافية تساعد في النهوض بألعاب النادي بما يسهم في تطور الرياضة السورية.

رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أوضح أن نادي قاسيون ركيزة أساسية لرياضة دمشق ولا سيما في الألعاب الأنثوية وألعاب القوة واعداً المؤتمرين بحل كل الصعوبات التي تم طرحها بشكل فوري مبيناً في الوقت نفسه أن جل الاهتمام ينصب على صناعة البطل الرياضي وتوفير كل مستلزماته لأنه سفير لسورية في المحافل الدولية إضافة إلى صيانة المنشآت الرياضية كالصالات والملاعب في جميع المحافظات.

بدوره رئيس النادي العميد فايز الباشا أكد أن نادي قاسيون على مسافة واحدة من جميع الألعاب لافتاً إلى أنه تم تأمين كل التجهيزات لمعظم الألعاب لتواكب فرق النادي نظراءهم في الأندية الأخرى ولتحقيق نتائج مميزة وميداليات براقة تضاف إلى خزائن النادي.

وأضاف الباشا إن النادي ركز في منهجية عمله على الاهتمام بالقواعد العمرية من خلال المراكز التدريبية التي أنشأها فاستطاع بناء فرق القواعد للسلة الأنثوية ضمن خطط وأسس سليمة وعلمية بإشراف خيرة المدربين إضافة إلى أن لعبة كرة اليد في النادي لها حضورها من خلال نتائج فريقي الناشئات والسيدات الجيدة كما أن النادي يعد من روافد المنتخبات الوطنية في معظم الألعاب ولا سيما في ألعاب القوة كالكاراتيه والمصارعة والملاكمة إضافة إلى الترياثلون.

وتخلل المؤتمر عرض فيلم تضمن النشاطات الرياضية والإنجازات التي حققها لاعبو النادي في كل الألعاب خلال الموسم الماضي 2020-2021 علماً أن نادي قاسيون تأسس عام 1991 ويملك منشأة رياضية متميزة تضم صالات وملاعب سداسيات ومسبحا وصالة أفراح.

محمد الخاطر