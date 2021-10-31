الفارس عمرو حمشو يتوج بلقب الفئة العليا في دورة السلام-فيديو

ريف دمشق-سانا

بعد أربعة أيام من المنافسة اختتمت المرحلة الأولى من دورة السلام لفروسية قفز الحواجز التي أقامها اتحاد الفروسية في نادي الشهيد باسل الأسد بالديماس بريف دمشق.

وتوج الفارس عمرو حمشو بلقب الفئة العليا “بيغ تور” لارتفاع 145 سم تاركا المركز الثاني للفارس محمد جوبراني والثالث للفارس قتيبة الدغلي ثم الفارسة شام الأسد فالفارس محمد جوبراني على جواد آخر.

وانتهت منافسات المباراة النهائية للفئة المتوسطة “ميديوم تور” لارتفاع 130سم بفوز الفارس محمد جوبراني بالمركز الأول تلاه في المراكز من الثاني وحتى الخامس الفرسان همام الشهاب و جواد نظام وغالي الزيبق ومحمود المصري.

أما الفئة الصغرى “سمول تور” لارتفاع 120سم فاسفرت نتائج مباراتها النهائية عن فوز الفارس جواد نظام بالمركز الأول وجاءت الفارسة جودي نظام في المركز الثاني و الفرسان علي عيسى وطلال سليمان وأحمد المصري في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي.

يشار إلى أن المباريات النهائية للفئات الصغرى والمتوسطة والعليا أقيمت منافساتها على شوط واحد وجولة للتمايز لكل فئة على حدة ويشترط هذا النظام التحكيمي لتأهل الفرسان إلى جولة التمايز أن ينهوا مسلك الشوط الأول دون أخطاء وضمن الزمن الممنوح ممن حققوا جولات نظيفة دون أخطاء من الشوط الأول.

محمد الرحيل