وضع المحولة الثانية في محطة حريتان الكهربائية في حلب بالخدمة

حلب-سانا

وضع فرع المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في المنطقة الشمالية اليوم المحولة الثانية 66-230 ك.ف في محطة حريتان الكهربائية في حلب بالخدمة بعد الانتهاء من اعمال صيانة وتأهيل المحطة جراء الاضرار التي لحقت بها بسبب الإرهاب.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس حسام اسماعيل لمراسل سانا أن ورشات وحدة العمليات التشغيلية في فرع المؤسسة انتهت من تجهيز المحولة واستبدال قطب القاطع الآلي لخلية المحولة وتجهيز الخط الكهربائي 230 ك.ف.ا الذي يصلها بمحطة حلب و في حلب الجديدة بطول 18 كيلومترا.

ولفت اسماعيل إلى أن المحطة تقسم إلى قسمين.. الأول 230 ك.ف.ا الذي تم وضعه بالخدمة والثاني 66 ك.ف.ا الذي يتم العمل على تجهيزه استعدادا لوضعه بالخدمة في الاسبوع القادم لتأمين الطاقة الكهربائية وتغذية المعامل الصناعية بالمنطقة وبعض الاحياء السكنية ومستقبلا في قرى وبلدات تل رفعت وعندان وحيان.