مذكرة تفاهم بين سورية وباكستان لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع استثمارية

دمشق-سانا

وقعت سورية وباكستان اليوم مذكرة تفاهم تنص على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للشؤون التجارية والاقتصادية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية لدى البلدين.

وتهدف الاتفاقية ومدتها 5 سنوات إلى إيجاد آلية لمتابعة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وعقد الصفقات التجارية وتنظيم المعارض والملتقيات واستكشاف الفرص والمجالات الواعدة للتعاون.

وقع المذكرة عن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل وعن الجانب الباكستاني سفير الباكستان بدمشق سعيد محمد خان بالنيابة عن وزير التجارة في جمهورية الباكستان الإسلامية.

الوزير الخليل أوضح في تصريح صحفي عقب توقيع المذكرة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملموساً على الصعيد الاقتصادي والتجاري مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 100 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها في العام 2020.

وأكد الوزير الخليل أن لجان العمل المشتركة ستكون أداة مهمة للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية بين البلدين وحشد الطاقات في مجال قطاع الأعمال ليكون شريكاً حاضراً بين البلدين لتعزيز العمل الاستثماري والتبادل التجاري.

من جانبه نوه السفير الباكستاني بالعلاقات الأخوية الممتازة بين بلاده وسورية مبيناً أن العلاقة العميقة بين البلدين متجذرة ومؤكداً أن مذكرة التفاهم ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المجال الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري الثنائي.

منار ديب