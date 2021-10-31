إيران تمنح لقاح (كوف بارس) المضاد لكورونا ترخيصاً

طهران–سانا

منحت منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية ترخيصاً للاستخدام الطارئ للقاح (كوف بارس) المضاد لفيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مؤسسة (رازي) لصناعة الأمصال قولها “إن اللقاح مناسب للتطعيم به كجرعة ثالثة لجميع أنواع اللقاحات الأخرى التي يتم التطعيم بها كما تتم التوصية به للفئات العمرية تحت 18 عاماً” موضحة أنه تم إنتاج 5 ملايين جرعة منه جاهزة للتقديم لوزارة الصحة.

بدوره قال علي إسحاقي مدير المؤسسة أن لقاح (كوف بارس) يتألف من 3 جرعات اثنتان منها بالحقن والثالثة استنشاقية وهو بذلك فريد من نوعه بين جميع لقاحات كورونا المصنعة في العالم كما أن قاعدته الأساسية مبنية على بروتين جديد التركيب.

وكانت منظمة الأغذية والأدوية فى إيران أعلنت في وقت سابق اليوم منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح (فخرا) الإيراني المضاد لكورونا.