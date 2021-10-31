إيران: نزع السلاح النووي في العالم يتطلب إرادة سياسية

طهران-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية فيمكن نزع السلاح النووي في العالم.

وقال تخت روانجي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) اليوم بمناسبة الأسبوع العالمي لنزع السلاح النووي “إنه في عام 1970 بعد تنفيذ معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التزمت الدول الأعضاء بنزع هذه الأسلحة وتدميرها لكنها تهربت من ذلك بذريعة عدم توفر الشروط اللازمة”.

وكانت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم من غالبية الأعضاء صوتت في ال 28 من الشهر الجاري لصالح المقترح الذي قدمته إيران بعنوان (متابعة تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في مؤتمرات إعادة النظر للدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأعوام 1995 و 2000 و 2010.

ومن المقرر تقديم القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون شهر للمصادقة عليه.