تأهيل 25 مدرباً ومدربة لنادي الشرطة في حمص خلال العام الحالي

حمص-سانا

بهدف الوصول إلى مستوى عال وتحقيق درجات ممتازة في الإنجاز الرياضي عمل نادي الشرطة الرياضي في حمص خلال العام الحالي على تأهيل 25 مدرباً ومدربة في مختلف الألعاب الرياضية.

مدير النادي عبد الهادي بحسيك أوضح لـ سانا أنه وبهدف توسيع قاعدة النادي بكل الألعاب الرياضية تم تأهيل عدد من المدربين والمدربات في رياضات الكبادي والفنون القتالية والكيك بوكسينغ وكرة القدم ليكونوا مدربين متمكنين من تلك الرياضات الأمر الذي يؤدي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من اللاعبين على مستوى المحافظة كما ويسهم في دعم القطاع الرياضي بشكل عام.

المدرب حسن عثمان قال “اتبعت دورة في الفنون القتالية بهدف رفع ادائي الفني وحالتي التدريبية التي ستنعكس ايجابا على وضع اللاعبين لأكون قادراً على تقديم أفضل ما لدي من مهارات وخبرات لهم.

أما المدرب عمار الشاويش فاعتبر ان تأهيل المدربين أمر في غاية الأهمية لكونه يفتح المجال للتعرف على ما هو جديد في رياضات الكيك بوكسينغ التي تشمل جميع الفنون القتالية مبينا أن هذه الرياضة وفنونها متجددة كباقي القطاعات الاخرى وعلينا أن نكون في جهوزية عالية دائما لتقديم أفضل ما لدينا للاعبين.

بدورها المدربة راميا الطويل أشارت إلى أنها اتبعت دورات تأهيلية في رياضة الكبادي الهندية التي تتبع لاتحاد الرياضة للجميع والتي تعد من الرياضات الجماعية المهمة الأمر الذي يساعد في ضبط الأداء الفني بما يسهم في الإعداد الجيد للاعبين في النادي.

مثال جمول