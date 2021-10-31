لليوم الثاني… روسيا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بكورونا

موسكو-سانا

شهدت روسيا لليوم الثاني على التوالي قفزة قياسية وغير مسبوقة بأكثر من 40 ألف إصابة جديدة في حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليوم أنها رصدت خلال الساعات الـ 24 الماضية 40993 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 40251 إصابة في اليوم السابق.

وتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو 7603 حالات وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ 3597 حالة ومقاطعة موسكو 2737 حالة.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع 1158 وفاة مقابل 1160 وفاة أمس بينما تماثل 27115 مريضا للشفاء من الوباء أمس.

وسجلت في روسيا إجمالاً منذ بداية الجائحة ثمانية ملايين و513790 إصابة مؤكدة بكورونا منها 238538 حالة وفاة وسبعة ملايين و358539 حالة شفاء.

وبدأ في عموم روسيا أمس سريان عطلة رسمية مدفوعة الأجر مفروضة حتى السابع من الشهر المقبل في مسعى للحد من تفشي الوباء.