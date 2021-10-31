مباحثات سورية عمانية لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الصحية

مسقط-سانا

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد في مسقط مع وزير الصحة الدكتور حسن الغباش العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وخاصة في المجالات الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن آل سعيد أعرب خلال اللقاء اليوم عن التمنيات الطيبة للقيادة وللشعب السوري الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء.

بدوره نقل الدكتور الغباش تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان معرباً عن الأمل بتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

واستعرض الغباش خلال اللقاء التعاون في مجالات الخدمات العلاجية مبدياً الرغبة في الاستفادة من التجربة العمانية في مواجهة جائحة كورونا في إطار نظام الرعاية الصحية العامة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة للتعاطي معها تحقيقا للمصالح المشتركة حيث أعرب الغباش عن تقدير سورية لمواقف سلطنة عمان الأخوية تجاه سورية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني والدكتور بسام الخطيب سفير سورية في مسقط.