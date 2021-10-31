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البرازيل تسجل 10693 إصابة جديدة بكورونا والمكسيك 3478

2021-10-31

عواصم-سانا

سجلت البرازيل 10693 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات الى أكثر من 21 مليون إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية قولها في بيانات اليوم أن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع الى 607 آلاف حالة بعد تسجيل 232 وفاة جديدة في الساعات الماضية وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3478 إصابة جديدة بفيروس كورونا و325 وفاة ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و805765 إصابة والوفيات إلى 288276 منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 48 إصابة محلية ليبلغ إجمالي الإصابات في البر الرئيسي 97151 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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