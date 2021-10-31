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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بمشاركة سورية… انطلاق المبادرة الشبابية التضامنية مع لبنان
2021-10-30
إيران تجدد مطالبتها بإلغاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-10-30
مذكرة تفاهم بين جامعتي دمشق وموسكو الحكومية لإنتاج الغذاء
2021-10-29
وزير الإعلام الباكستاني: مستعدون لتعزيز التعاون مع سورية
2021-10-29
مباحثات روسية إيرانية حول الوضع في سورية
2021-10-29
الجبهة الشعبية للوحدة: واشنطن وأنقرة دعمتا الإرهاب في سورية
2021-10-29
اتفاقية تعاون علمي بين جامعتي دمشق وموسكو الحكومية التربوية
2021-10-28
محليات
القبض على أربعة أشخاص يمتهنون السرقة وترويج المخدرات
2021-10-30
صيانة وترميم مدرسة بالضمير تستوعب 600 تلميذ
2021-10-30
بتكليف من الرئيس الأسد.. الوزير عزام يقدم التعازي بوفاة الشيخين كميل نصر ومعذى كيوان بالسويداء
2021-10-30
الحرارة إلى انخفاض غداً وفرصة لهطل زخات من المطر
2021-10-30
إخماد حريق في قرية رباح بريف حمص
2021-10-30
بحجر وأداة حادة.. حرفي يحول الأحجار لقطع فنية في صافيتا
2021-10-30
انتخاب مكتب تنفيذي جديد لاتحاد الصحفيين
2021-10-30
رياضة
برشلونة يسقط بفخ التعادل مع ضيفه آلافيس في الدوري الإسباني
2021-10-30
فوز النواعير على الكرامة في افتتاح دوري كرة السلة تحت 19 عاماً
2021-10-30
زفيريف إلى نهائي بطولة فيينا
2021-10-30
تشيلسي يعزز صدارته وبرايتون يتعادل مع مضيفه ليفربول
2021-10-30
مانشستر سيتي يسقط أمام كريستال بالاس
2021-10-30
نادي المحافظة يعقد مؤتمره السنوي
2021-10-30
ريال مدريد يعزز صدارته
2021-10-30
اقتصاد
العراق يسعى لزيادة إنتاجه من الغاز
2021-10-30
تضاعف عدد الأسر الفقيرة في تركيا جراء سياسات النظام التركي
2021-10-30
المركزي ينفي طباعة عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة
2021-10-30
ارتفاع أسعار النفط
2021-10-30
(غازبروم) الروسية تمدد عقد توريد الغاز مع مولدوفا
2021-10-29
زراعة اللاذقية تحدد موعد بدء توزيع 830 ألف غرسة
2021-10-29
زراعة واعدة للبطاطا الحلوة بقرية نهر البارد في الغاب
2021-10-29
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إخماد حريق في جبل السايح قرب مرمريتا بريف حمص
أمطار الخير في دمشق اليوم
2021-10-31
تصوير: كناز عثمان
امطار دمشق
2021-10-31
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