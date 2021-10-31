مقتل شخصين جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

لوس أنجلوس-سانا

قتل شخصان على الأقل وأصيب 5 آخرون جراء إطلاق نار وقع خلال حفلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ونقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن مكتب رئيس دائرة ساكرامينتو في كاليفورنيا قوله “إن مئات الأشخاص اجتمعوا بقصر حفلات في شارع بالم أفينيو حيث أطلق مجهول النار على الحاضرين وقتل شابين وأصاب 5 أشخاص آخرين أحدهم في حالة خطيرة”.

وباشرت الشرطة المحلية التي فتحت تحقيقا في الحادث بالبحث عن المهاجم.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعا في الولايات المتحدة مع تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي وفي ظل قوانينها التي تشرع حمل السلاح الفردي.