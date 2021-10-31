انطلاق الانتخابات العامة في اليابان

طوكيو-سانا

فتحت مراكز الاقتراع اليابانية أبوابها أمام الناخبين اليوم للتصويت في اقتراع عام لاختيار برلمان جديد يتنافس في إطاره 1015 مرشحاً.

وأشارت فرانس برس إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة ترجح أن يحتفظ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم منذ خمسينيات القرن الماضي وشريكه في الائتلاف (كوميتو) بالأغلبية في المجلس وإن خسر بعض مقاعده.

ويشير المحللون إلى أن الأزمة الناشئة عن فيروس كورونا تشكل عاملاً مهماً في قرار الناخبين البالغ عددهم 106 ملايين لذلك من غير المتوقع أن تغير انتخابات اليوم من ميزان القوى.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.