توقيع مجموعة من الكتب ضمن فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الأسد

دمشق-سانا

وقعت الأديبة وعد كيوان روايتها يتيم البلدين ضمن فعاليات معرض الكتاب في مكتبة الأسد في جناح دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر وفى الكتاب عدد من الأبطال تطرح الكاتبة من خلالهم مشاكل الهجرة التي خلفتها المؤامرة على سورية والموت في البحر خلالها وتحدى الأعاصير والمصائب والموت العشوائي وما يخلفه ذلك الألم في النفس البشرية وصولاً إلى التمسك بالمبادئ والقيم.

كما وقع الدكتور رسلان علاء الدين روايتيه الموج العالي وزمن الطوفان وتحمل كل منهما أحداثاً متشابهة خلفتها الحرب الإرهابية على سورية خلال شخصيات واقعية انتقاها الكاتب لأحداث الروايتين بتقنية عالية ورصد منهجي يؤرخ كثيراً مما خلفته المؤامرات والإرهاب.

كما وقع الأديب عبد القادر حكيم مجموعة قصص قصيرة جداً بعنوان مكتوم قيد وأخرى بعنوان العنق والزجاجة وفى كلتيهما أحداث اجتماعية وآلام وآمال وتحديات رصدها الكاتب من خلال ومضات فنية متنوعة التقنيات.

في جناح اتحاد الكتاب العرب وقعت الدكتورة ميساء إبراهيم كتابا بعنوان البنية السردية في كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي الذي يحتوي منهجا في النقد الحديث في منطلقات جديدة للأفكار التي تناولتها في كتاب الإمتاع والمؤانسة.

وعن الكتاب قالت الدكتورة الناقدة إبراهيم: الكتاب ينضوي على النظر إلى النص السردي القديم من منظور النقد الحديث إضافة إلى دراسات جديدة في النظرية السردية البنيوية بمرتكزاتها الفكرية وأدواتها للكشف عن النقاط المضيئة في النص وجوانبه.

وعن النص قال الدكتور الناقد عبد الله الشاهر.. في الكتاب دراسة للنص السردي بشكل أكاديمي ما يساعد على فهم النص وتقنياته وأبعاده النظرية والفكرية.

وأجادت الناقدة في إعطاء أبعاد فنية للنص السردي من خلال ما عالجته.

محمد خالد الخضر