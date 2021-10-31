معرض الكتاب يحتضن توقيع المجموعة الشعرية على قيد غياب

دمشق-سانا

يواصل معرض الكتاب السوري احتضان حفلات توقيع الكتب الصادرة عن مؤسسات ودور النشر المحلية منها مجموعة على قيد غياب للشاعر عبد الناصر شاكر.

المجموعة التي وقعها شاكر في جناح دار عقل بالمعرض المقام بمكتبة الأسد الوطنية أخذت قصائدها نمط القصيدة النثرية مع توخي الدهشة والاعتماد على الموسيقا الداخلية للنص والصور الفنية الشعرية الرمزية والعميقة.

وبين الشاعر شاكر أن المجموعة هي اختصار للهم العام خلال سنوات مضت إضافة إلى تناول الهم الشخصي الذي يمكن اسقاطه على الهم الاجتماعي والوطني والقومي وخاصة فلسطين وقضايا الإنسان والحب والعاطفة والوجدان أما قضية الوطن فيمكن أن تظهر وتخفى بشكل او بآخر في معظم القصائد بشكل رمزي أو مباشر.

واعتبر شاكر أن قصيدة النثر تعطي مساحة أكبر من الحرية في التعبير ويمكن إيصالها دون قيود بما فيها من مساحة للتحرر وطرح الهموم وحملها للكثير من القضايا التي لا يمكن تحميلها عبر الأنواع الأخرى من الشعر.

الناشرة عبير عقل ذكرت أن الدار تحرص على المشاركة بمختلف النشاطات العربية والدولية وتحاول أن يكون لها بصمة خاصة في المعارض المحلية وتسليط الضوء على الكتاب منوهة بتجربة الشاعر شاكر الأدبية وسعيه للاختلاف والتميز.

يقع الكتاب الصادر في 107 صفحات ويذكر أن الشاعر شاكر من مواليد إدلب وصدر له مجموعتان شعريتان تنتميان لقصيدة النثر إضافة للمجموعة الحالية.

بلال أحمد