رواية كارلو عمل أدبي لكاتبة شابة عماده أدب الرسائل

السويداء-سانا

تعود رواية كارلو الصادرة حديثا للكاتبة الشابة غدير جبور إلى نمط كاد يغيب عن أدبنا المعاصر وهو أدب الرسائل.

وخلال حفل لتوقيع الرواية أقيم مساء اليوم في دار البلد للطباعة والنشر والتوزيع بالسويداء أوضحت غدير أنها اعتمدت على الحبكة والخط الروائيين المبنيين على 50 رسالة تكتبها بطلة الرواية لحبيبها كارلو موضحة أنها سعت لأن تقدم عبرها حالة نفسية معقدة للبطلة ما أعطى برأيها حالة غموض وإثارة وتشويق للقارئ عند القراءة.

ولفتت غدير إلى أنها سعت لأن تقدم روايتها في أجواء غربية حتى تؤدي فكرة غير مطروحة سابقا ولا سيما أنها كتبت عملها خلال سنوات الحرب حيث الجميع يكتب عنها وما يطال بلدنا جراءها فكان هذا أصعب نقطة لديها بأن تكون خارج الصندوق وفق تعبيرها وتقدم شيئا مختلفا.

أسامة طربية المدير التنفيذي لدار البلد أشار إلى أن الكتاب يقع في نحو 160 صفحة من القطع المتوسط وصدوره يتماشى مع نشاطات وأعمال الدار في تشجيع المواهب الشابة وابداعاتهم مع السعي لردم الفجوة بين القارئ والكتاب والمحاولة لإيصال الكتاب لأكبر شريحة من الناس.

يذكر أن غدير جبور من مواليد محافظة السويداء عام 1993 وهي خريجة هندسة زراعية تعمل في مجال التعليق الصوتي وكتابة المحتوى والمقالات في وسائل التواصل الاجتماعي وتكتب منذ ثلاثة عشر عاماً.

ديار نصر