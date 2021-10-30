عون: خلية الأزمة تعالج تداعيات الموقف الأخير بين لبنان والسعودية

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن خلية الأزمة تجري مداولاتها لمعالجة تداعيات الموقف السعودي الأخير ضد لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله اليوم إن من الضروري أن يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح إليه لبنان في علاقاته مع السعودية وسائر دول الخليج مشيراً إلى الحرص على إقامة أفضل العلاقات في هذا الصدد.

بدوره استبعد وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي مؤكداً أنها ستعمل على تسوية الوضع مع الخليج.

وأضاف مولوي أن رئيس الحكومة لا يجد الحل باستقالة الحكومة وإنما باستمرارها بتحمل مسؤولياتها.

وكان ميقاتي أعرب أمس عن أسفه لقرار النظام السعودي استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلبه من السفير اللبناني المغادرة.

وقرر النظام السعودي أمس استدعاء سفيره في لبنان للتشاور وطلب من السفير اللبناني في الرياض مغادرتها خلال 48 ساعة كما أوقف الواردات السعودية من لبنان واتخذت البحرين والكويت في وقت لاحق اجراءات مماثلة.

وكان النظام السعودي احتج على تصريحات قديمة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أطلقها قبل تكليفه منصبه طالب فيها بوقف الحرب التي يشنها النظام السعودي على اليمن ووصفها بالعدوان.