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وقفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

2021-10-30

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 دعما للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمت في ساحة الأسير بمدينة حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام ولافتات منددة بانتهاكات وجرائم الاحتلال بحقهم مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم وإلزام الاحتلال بالإفراج عنهم ووقف انتهاكاته بحق جميع الأسرى.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.

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